СМИ: Послы Евросоюза снова считают Украину опасной для путешествий

Послы Европейского союза исключили Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры при въезде в страну. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на дипломатические источники. Это решение было принято в пятницу в Брюсселе, пишет издание, однако будет обнародовано на следующей неделе.



Ранее, в июле ЕС принял решение о том, что Украина будет в списке стран, чей статус пересматривается каждые две недели. Страна находилась в ряде тех, с кого постепенно могли снять ограничения на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.



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