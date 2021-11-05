МИД: Европа не отменяла безвиз для Украины из-за коронавируса

Временные ограничения Европейского союза относительно Украины не являются отменой безвиза и касаются только путешествий, заявили в министерстве иностранных Украины. Речь идет об ограничениях, которые ЕС планирует объявить в отношении Украины на следующей неделе. Они связаны с ростом заболеваемости коронавирусом в стране и общим ухудшением ситуации в Европе.



«Вопрос открытых ("зеленых") границ с ЕС регулируется Рекомендациями Совета ЕС по временным ограничениям на необязательные поездки. ЕС регулярно обновляет "зеленый перечень" и, в случае улучшения эпидемической ситуации, принимает решение о возвращении той или иной страны в такой перечень», — говорится в комментарии на сайте МИД Украины.



Ожидается, что Совет ЕС официально предоставит соответствующую рекомендацию на следующей неделе. В то же время окончательное решение об условиях осуществления несущественных (туристических) поездок граждан Украины принимают государства-члены ЕС на национальном уровне, пояснили в МИД Украины.



Ранее Евросоюз рекомендовал государствам-членам открывать границы для полностью вакцинированных путешественников при прохождении тестов при пересечении границ.



В МИД проинформировали, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения, количество новых случаев в странах Евросоюза за последнюю неделю выросло на 6% (около 1,8 миллиона новых случаев), а смертность — на 12%.



Министерство призвало украинцев активно вакцинироваться и продолжать добросовестно соблюдать противоэпидемические требования.



Также во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали проверять актуальный режим въезда и транзита за границей на интерактивной онлайн-карте.