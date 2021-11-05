Зеленский призвал генсека Совета Европы содействовать освобождению пленников РФ

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич вопросы защиты прав человека во временно оккупированном Крыму и Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Стороны обсудили практические модальности привлечения генсека Совета Европы к мониторингу ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях.



Зеленский призвал генерального секретаря содействовать привлечению всех механизмов Совета Европы для освобождения украинцев, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях и в РФ.



Зеленский отметил, что украинская сторона ожидает первого доклада Марии Пейчинович-Бурич относительно ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и готова к сотрудничеству в этом направлении.



«Убежден, что ваш визит на административную границу с Автономной Республикой Крым позволил глубже понять важность этого вопроса и поможет при подготовке доклада», — отметил Зеленский.