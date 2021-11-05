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Зеленский призвал генсека Совета Европы содействовать освобождению пленников РФ

05 ноября 2021, 23:51

Зеленский призвал генсека Совета Европы содействовать освобождению пленников РФ

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич вопросы защиты прав человека во временно оккупированном Крыму и Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили практические модальности привлечения генсека Совета Европы к мониторингу ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях.

Зеленский призвал генерального секретаря содействовать привлечению всех механизмов Совета Европы для освобождения украинцев, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях и в РФ.

Зеленский отметил, что украинская сторона ожидает первого доклада Марии Пейчинович-Бурич относительно ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и готова к сотрудничеству в этом направлении.

«Убежден, что ваш визит на административную границу с Автономной Республикой Крым позволил глубже понять важность этого вопроса и поможет при подготовке доклада», — отметил Зеленский.

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