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Как Верещук собралась возвращать Донбасс? Дайджест НД ►

07 ноября 2021, 22:25

Как Верещук собралась возвращать Донбасс? Дайджест НД ►

Ирина Верещук на посту министра реинтеграции: что пообещала Донбассу? Россия стягивает войска к границе? Электронная подача документов на социальные выплаты жителям ОРДЛО. Об этом и не только — в дайджесте «Новостей Донбасса».

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