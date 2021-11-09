На Луганщине за сутки выявили 530 заболевших коронавирусом, умерли 36 человек

За минувшие сутки в Луганской области подтверждено 530 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Заболели жители Северодонецка — 130, Лисичанска — 63, Рубежного — 60, Попаснянского и Сватовского районов — по 42, Старобельского — 31, Кременского — 27, Троицкого — 26, Беловодского — 23, Новопсковского и Меловского районов — по 20, Белокуракинского и Марковского — по 14, Новоайдарского районов — 11, Станицы Луганской — семь.



В результате осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 36 человек возрастом от 47 до 93 лет.



С начала пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 52 069 жителей области. Из них выздоровели — 37 867 человек, умерли — 1 707.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 947 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 71,7 (при пороговом уровне — 60).

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