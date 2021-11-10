Более 23 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки. Умерли 816 человек

За вторник, 9 ноября, в Украине выявили 23 283 новых случая заражения коронавирусом, что на 4 295 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 16 277 пациентов. Умерли 816 человек.



Вчера госпитализировали 5 696 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 130 772 человек. Из них выздоровели 2 553 842 пациента, а умерли 74 206 человек.



Вчера вакцинировался 267 401 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 11 697 386 человек. Из них получили одну дозу вакцины — 11 697 384 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 8 154 792 человека. Всего проведено 19 852 176 прививок.





