В СЦКК показали последствия вчерашнего обстрела Новозвановки

Последствия обстрела Новозвановки. Фото: Украинская сторона СЦКК

Незаконные вооруженные формирования обстреляли поселок Новозвановка в Луганской области. Есть разрушения в жилом секторе, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).



В СЦКК уточнили, что обстрел произошел 11 ноября в период с 14:43 до 15:23, с применением артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями.



«В сторону данного населенного пункта оккупантами было выпущено 26 снарядов калибра 122 мм. В результате обстрела были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки по адресам: ул. Суворова, 3 и ул. Суворова, 7. Погибшие и раненые среди гражданского населения не зарегистрированы. Благодаря оперативно принятым мерам гражданские лица были вовремя эвакуированы», — говорится в сообщении.

Фото: Украинская сторона СЦКК