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Через «Станицу Луганскую» на этой неделе прошли 4 тысячи человек

13 ноября 2021, 16:35

Через «Станицу Луганскую» на этой неделе прошли 4 тысячи человек

Из семи КПВВ на Донбассе продолжают функционировать только два, как и ранее. Незаконные вооруженные формирования ограничивают работу пропускных пунктов, из-за чего пассажиропоток на них продолжает уменьшаться по сравнению с показателями, которые были до пандемии.

При этом с четверга на КПВВ «Станица Луганская» стало больше людей, потому что группировка «ЛНР» отменила ограничения, введенные в октябре. Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию прошли 2 229 человек, а на контролируемую территорию — 2 213 человек.

КПВВ «Новотроицкое» группировка «ДНР» по-прежнему открывает только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. За эту неделю КПВВ пересекли 299 человек и 55 транспортных средств в направлении временно оккупированной территории, 241 человек и 48 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

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