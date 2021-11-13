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В Кремле снова пригрозили Украине из-за закона о переходном периоде

13 ноября 2021, 18:19

В Кремле снова пригрозили Украине из-за закона о переходном периоде

Россия считает, что принятие закона об основах государственной политики переходного периода в Украине будет означать ее выход из Минского комплекса мер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «ТАСС».

«Если этот закон будет принят, Киев тем самым провозгласит выход из Минского комплекса мер», — сказал он.

Он упрекнул также Германию и Францию за то, что не противодействуют принятию этого закона.

«Я напомню, что французы и немцы на очень высоком уровне нас заверяли, что они сделают все, чтобы этот закон не был принят, но никаких действий с тех пор предпринято не было. И, как мы видим по событиям в Верховной Раде, процесс одобрения идет полным ходом», — отметил Лавров.

По словам главы российского МИД, «Венецианская комиссия даже не удосужилась сопоставить то, что там предлагается в этом законопроекте, с требованиями Минских договоренностей и резолюцией Совета Безопасности ООН».

4 августа 2021 года Кабмин Украины на очередном заседании одобрил законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 10 августа.

Венецианская комиссия рекомендовала изменить законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Заключение комиссии содержит как критику, так и поддержку отдельных положений правительственного законопроекта.

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