На Донбассе – более тысячи новых заражений ковидом

Ко вторнику, 16 ноября, в Донецкой области зарегистрировали 736 новых случаев коронавирусной болезни. Кроме того, 1 432 пациента выздоровели, а 102 человека скончались.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 142 800 человек. Из них выздоровели 121 961 пациент, а 4 099 человек умерли. Продолжают болеть 16 740 пациентов.

За минувшие сутки, 15 ноября, на подконтрольной властям территории Луганской области зафиксировано 337 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли 25 человек.



Наибольшее количество заболевших – в Лисичанске и Северодонецке.



За все время исследований COVID-19 в Луганской области лабораторно подтвержден в 54 313 случаях. Из них 41 955 человек выздоровели, 1 824 — умерли от осложнений.