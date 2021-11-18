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Пятеро украинских военных пострадали вчера на Донбассе

18 ноября 2021, 08:52

Пятеро украинских военных пострадали вчера на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе четверо украинских военных были ранены, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Пострадавшие находятся в больнице, состояние их здоровья — удовлетворительное.

Вчера со стороны незаконных вооруженных формирований украинская сторона зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня, 9 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Уточняется, что огонь велся в районе Невельского, Новоалександровки, Золотого-4, Кряковки, Причепиловки, Крымского, Марьинки, Лебединского, Шумов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», который пересек линию соприкосновения.

В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, «и заставили противника прекратить обстрелы».

По состоянию на утро утра, 18 ноября, со стороны НВФ украинские военные зафиксировали обстрел у Нью-Йорка.

В свою очередь группировка «ЛНР» заявила, что 17 ноября зафиксировала 6 нарушений режима прекращения огня. Подчеркивается, что огонь велся у Червоного Лимана, Калиново-Борщеватого, Первомайска, Сентяновка (Фрунзе), Сокольников.

Группировка «ДНР» заявила, что вчера зафиксировала три нарушения «режима тишины». Огонь велся у Верхнеторецкого, Лозового, и поселка шахты «Трудовская» в Донецке.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 16 ноября 2021-го зафиксировала не менее 80 420 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. 

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.

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