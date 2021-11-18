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Полиция предотвратила покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко

18 ноября 2021, 17:53

Полиция предотвратила покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко

Полиция предотвратила покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Об этом заявил на брифинге министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Он рассказал, что в августе этого года к правоохранителям поступила информация о том, что гражданка Украины ищет киллера для осуществления заказного убийства. Эту информацию проверили и провели комплекс необходимых следственных мероприятий.

«Выяснилось, что есть еще один заказчик. Это гражданин США, он является основным заказчиком убийства гражданина, который был коллектором. Ему было назначено выбивать долги с бизнес-партнера этого гражданина США, с которым он сотрудничал в 2018 году. За выбивание долгов было взято 150 тысяч долларов, которые коллектор не вернул этому гражданину США, из-за чего он принял решение его убить», — рассказал Монастырский.

По его словам, это лицо было вывезено и помещено в одном из домов под Киевом. Правоохранители имитировали «убийство» и отправили «доказательства» заказчикам.

После этого заказчики решились еще на одно убийство.

«Это был человек, у которого они пытались отобрать имущество и выбить воображаемые долги, которые были в 2018 году. Он был партнером этого гражданина США, это был Роман Лещенко, министр украинского правительства», — сообщил глава МВД.

Монастырский отметил, что дело было связано с деятельностью Лещенко в 2018 году, до занятия им государственной должности.

По словам главы МВД, вчера вечером состоялась встреча заказчиков и «киллера», был дан задаток 20 тысяч долларов, и гражданин США должен был вылететь в Америку, а убийство должно было состояться после этого.

После фиксации факта заказа убийства полиция задержала данного гражданина США, об этом сообщили в посольство.

«Статьи, по которым будет объявлено подозрение, являются особенно тяжелыми. За них предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Справедливость, конечно же, оценит суд», — подчеркнул Монастырский.

Сейчас заказчики — гражданка Украины и гражданин США — помещены в изолятор временного содержания.

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