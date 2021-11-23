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МВФ одобрил выделение Украине почти 700 миллионов долларов

23 ноября 2021, 09:10

МВФ одобрил выделение Украине почти 700 миллионов долларов

Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы stand by для Украины и по его итогам решил выделить стране второй транш в размере 699 миллионов долларов и продлить действие программы до июня 2022 года.

Такое решение совет директоров фонда принял на заседании в Вашингтоне, говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что в рамках согласованных приоритетов политики украинские власти обязались вернуть налогово-бюджетную политику в режим, «соответствующий среднесрочной устойчивости долга, защищая при этом социально уязвимые слои населения, укрепляя управление доходами и снижая фискальные риски от квазифискальных операций, в том числе в энергетике».

Среди других обязательств Украины: обеспечение независимости центрального банка и сосредоточение денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню; обеспечение финансового здоровья банков, в том числе посредством надлежащего управления, с целью возобновления надежного банковского кредитования частному сектору, указывает МВФ.

В МВФ добавили, что Украина также пообещала борьбу с коррупцией и продвижение судебной реформы и снижение роли государства и корпоративных интересов в экономике с целью улучшения деловой среды, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

Фонд уточнил, что с учетом первого транша общие выплаты в рамках stand by составят примерно 2,8 миллиарда долларов при общем объеме программы в 2 миллиарда.

Министерство финансов Украины в своем релизе сообщило, что полученные от МВФ деньги будут направлены на обеспечение макроэкономической стабильности и использованы для финансирования дефицита бюджета.

«Наличие программы МВФ оказывает положительное влияние на международный имидж нашей страны, а также открывает возможности для получения финансовой поддержки от ряда международных партнеров», — прокомментировал решение МВФ глава Минфина Сергей Марченко.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около 5 миллиарда долларов, сразу выделив первый транш в объеме 2,1 миллиарда. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование долгое время приостановлено из-за невыполнения Украиной некоторых обязательств.

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