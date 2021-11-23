США раздумывают над отправкой военных советников и оружия в Украину

Администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой в Украину военных советников и нового оборудования, включая вооружение на фоне скопления российских войск вблизи украинской границы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.



По словам источников, в пакет могут входить новые противотанковые и противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. Также в администрации рассматривают возможность отправки переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер». Министерство обороны США настаивает на отправке в Украину некоторого оборудования, которое должно было быть отправлено в Афганистан — например, вертолетов Ми-17.



При этом некоторые чиновники в администрации США обеспокоены тем, что отправка ЗРК и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта. И хотя они готовы отправить в регион военных советников, неясно, отправится ли кто-нибудь на территорию самой Украины.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США направили европейским союзникам по НАТО данные разведки, которые свидетельствуют о подготовке России к возможному нападению на Украину.



Кремль назвал эту информацию «вбросом».