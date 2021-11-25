Премьер-министр Шмыгаль едет на Луганщину

В пятницу, 26 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Луганскую область.



«В ходе рабочей поездки премьер-министр Украины ознакомится с работой КПВВ "Станица Луганская", осмотрит объекты реализации проекта президента Украины "Большое строительство"», — сообщает пресс-служба Кабмина на сайте.



Также глава правительства ознакомится с работой Центра массовой вакцинации в Северодонецке.



В Станице Луганской 16 ноября открыли «Дія Центр». Это первый такой центр на Донбассе и шестой в Украине.