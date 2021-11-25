Украина должна быть готова к вторжению РФ — Данилов

Полномасштабная война между Украиной и Россией — на сегодня открытый вопрос. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



Он отметил, что украинская армия должна быть готова к такому сценарию.



«Готова ли Украина? Да. Будет ли война? На сегодняшний день этот вопрос открыт, и мы должны к этому быть готовы и готовились довольно долго. Для нас это не было неожиданностью», — сказал Данилов в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» вечером 25 ноября.



По его мнению, концентрацией российских войск вблизи границ Украины президент РФ Владимир Путин добивается преимущества в будущих переговорах с американским лидером Джо Байденом.



«У Путина большое желание сесть за переговорный стол с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он будет здесь господствовать. И сейчас эта истерия, которая нагнетается со стороны РФ, продвижение взад-вперед всех войск, не происходящие тренировки, это все в контексте того, что они должны договориться», — считает он.



В то же время, отметил он, трудно предугадать, что будет если они не договорятся: «Какая у него будет дальше риторика, стратегию мы не можем сказать».