Шмыгаль: У границ Украины ситуация напряженная, но признаков наступления РФ нет

Ситуация на белорусско-литовской и белорусско-польской границах напряженная, как никогда. При этом зафиксировано перемещение большого количества российских военных вблизи границы с Украиной. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «Радио Свобода».



Он отметил, что миграционный кризис, вызванный определенными действиями, — это гибридная атака, сформированная и вызванная Россией на белорусской территории.



«С точки зрения возможных атак, я хочу заверить, что ВСУ, украинская разведка работают. Мы каждый день получаем информацию. Мы также в координации с нашими зарубежными партнерами. И, конечно, нужно не забывать, что уже седьмой год Украина ведет тяжелую войну на востоке Украины, у нас есть временно оккупированный Крым. Все эти угрозы реализовались в Украине», — сказал Шмыгаль.



По его словам, что касается активизации военных действий, этот вопрос на контроле украинских военных и разведки.



«Перемещения значительных вооруженных сил на территории России недалеко от украинской границы существуют. Это подтверждают и иностранные партнеры и все специальные службы. Сегодня ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим», — добавил премьер-министр.