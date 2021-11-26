Зеленский рассказал, можно ли будет на следующих выборах президента голосовать онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина на пути к введению онлайн-голосования. Однако точной даты его введения пока сказать не может.



«Мы обещали, что будет параллельно онлайн голосование, что это очень круто перейти на онлайн-выборы. Законодательство позволяет утвердить онлайн-выборы. Случится ли это через "Дію" — совсем не факт», — сказал Зеленский



В то же время он отметил, что внедрение онлайн-голосования не отменяет обычные выборы. А решение о введении дистанционного голосования должен поддержать украинский парламент. Также президент рассказал о других цифровых нововведениях в государстве, которые планируют внедрить.



«Я вам скажу: цифровую таможню, выборы и также перепись населения мы прорабатываем с двумя компаниями — Microsoft и Apple», — рассказал Зеленский.