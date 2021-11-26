Байден допустил разговор с Зеленским и Путиным в ближайшее время

Президент США Джо Байден пообещал поговорить со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Reuters.



По данным агентства, о возможном разговоре с Зеленским и Путиным Байден заявил журналистам на острове Нантакет (штат Массачусетс), где президент США с семьей проводит День Благодарения.



На вопрос о планируемых контактах с Зеленским и Путиным на фоне напряженности на границе Украины и России Байден ответил: «Со всей вероятностью».



Он отметил, что разговор может состояться в ближайшее время.