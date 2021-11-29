Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине сообщили о новой смерти от коронавируса, на Луганщине — о семи

29 ноября 2021, 13:25

На Донетчине сообщили о новой смерти от коронавируса, на Луганщине — о семи

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 457 случаев заражения от коронавируса. Кроме того, выздоровели 900 человек, а умер один пациент.

Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 153 557 человек. Из этого числа выздоровели 138 500 человек, а умерли — 4 503.

В Луганской области за прошлые сутки выявили 25 случаев коронавируса, сообщает облгосадминистария.

Кроме того, 104 человека выздоровели, а 7 умерли.

За все время исследований на подконтрольной части Луганщины зафиксировано 56 848 заболевших COVID-19. Из них 49 331 пациент выздоровел, а 1 977 умерли.

Еще по теме

Места
Луганская область Донецкая область
Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:09
В Петербурге появилось граффити с убитым главой «ДНР» Захарченко
09:35
«ЛНР» заявила о двух новых смертях от коронавируса
21:44
Главные новости Донбасса за неделю
13:47
КПВВ «Еленовка» будет пропускать граждан в понедельник
09:18
«ЛНР» заявила о пяти летальных случаях от COVID-19
22:43
«ДНР»: Главный мост Донецка требует ремонта, но денег нет
21:43
«ДНР» лишает пенсии: Правозащитник рассказал, кого и почему
21:30
Как Украина хочет остановить Путина. Донбасс сегодня ►
14:28
ООН и Красный Крест передали в ОРДЛО почти 386 тонн гуманитарной помощи
11:58
«ДНР»: Более тысячи заболевших ковидом за сутки, 89 человек умерли
23:39
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 ноября
15:46
В «ДНР» предложили блокировать сайты-самоучители по сборке оружия
14:58
Еще один житель неподконтрольной Луганщины незаконно попал в тюрьму «ЛНР»
12:20
«ДНР»: Снова более тысячи заболевших ковидом
09:50
«ЛНР» сообщила о 13 смертях от коронавируса за сутки
все новости
13:25
На Донетчине сообщили о новой смерти от коронавируса, на Луганщине — о семи
12:23
Посол Германии выступила за сохранение Нормандского формата
11:09
В Петербурге появилось граффити с убитым главой «ДНР» Захарченко
10:49
У Путина ответили на призыв Зеленского опровергнуть подготовку вторжения в Украину
09:56
На Бурштынской ТЭС Ахметова произошла авария, четыре человека пострадали
09:35
«ЛНР» заявила о двух новых смертях от коронавируса
08:47
Штаб ООС: Утро началось с обстрела у Светлодарска
08:16
Спад заболеваемости: В Украине выявили около 6 тысяч случаев коронавируса за воскресенье
07:30
Зеленский против Ахметова: От информационной войны до «госпереворота». Дайджест НД ►
21:44
Главные новости Донбасса за неделю
20:07
ГБР открыло уголовное производство по факту стрельбы Бутусова из гаубицы
17:44
На Донбассе сегодня было спокойно
16:43
В ТКГ объяснили, почему закон об «особом статусе» продлевают, а не принимают
15:44
В украинской делегации обвинили РФ в блокировании работы политподгруппы ТКГ
14:52
На Донетчине за сутки — 365 заболевших и 9 умерших от COVID-19
все новости
ВИДЕО
Зеленский против Ахметова: От информационной войны до «госпереворота». Дайджест НД ►
29 ноября, 07:30
Как Украина хочет остановить Путина. Донбасс сегодня ►
27 ноября, 21:30
Перелом челюсти, сломаны пальцы: В горсовете Селидово произошла драка
26 ноября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция