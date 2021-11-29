За минувшие сутки в Донецкой области выявили 457 случаев заражения от коронавируса. Кроме того, выздоровели 900 человек, а умер один пациент.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 153 557 человек. Из этого числа выздоровели 138 500 человек, а умерли — 4 503.



В Луганской области за прошлые сутки выявили 25 случаев коронавируса, сообщает облгосадминистария.



Кроме того, 104 человека выздоровели, а 7 умерли.



За все время исследований на подконтрольной части Луганщины зафиксировано 56 848 заболевших COVID-19. Из них 49 331 пациент выздоровел, а 1 977 умерли.