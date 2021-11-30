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Украина проведет перепись населения совместно с Apple, подписан меморандум

30 ноября 2021, 18:17

Украина проведет перепись населения совместно с Apple, подписан меморандум

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о взаимопонимании с компанией Apple. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

«Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифры и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом для нашего государства», — написал он.

Глава Минцифры Михаил Федоров раскрыл подробности подписанного меморандума. В частности, согласно документу стороны будут сотрудничать в рамках запланированной переписи населения в 2022-2023 годах.

Кроме того, предусматривается обмен опытом и экспертизой в проектах, связанных с переходом к режиму paperless, и по взаимодействию граждан с органами государственной власти. Планируется развивать приложение «Дія» для платформы iOS, а также развивать инициативы по цифровой грамотности и разрабатывать инициативы по привлечению цифровых технологий в сфере здравоохранения.

Минцифры и Apple создадут рабочие группы по согласованным инициативам, которые будут также оказывать экспертную поддержку и проводить встречи для работы над совместными проектами.

Также Apple будет сотрудничать с Минветеранов в части цифровизации, ведения электронных записей о состоянии здоровья ветеранов, внедрения телемедицины для ветеранов из отдаленных регионов страны и проч.

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