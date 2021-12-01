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Зеленский анонсировал выдачу кредитов под 5% для предпринимателей

01 декабря 2021, 12:23

Зеленский анонсировал выдачу кредитов под 5% для предпринимателей

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу выдачи потребительских кредитов частным предпринимателям. Речь идет о налогоплательщиках-физлицах, которые могут получить кредит под 5%.

«Скоро мы запускаем программу "Украинская мечта", по которой каждый гражданин нашего государства, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне», – заявил президент, выступая с трибуны парламента 1 декабря.

Зеленский добавил, что кредиты будут выданы для покупки недвижимости, электромобилей и получения образования или смены профессии.

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