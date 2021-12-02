В Донецкой области выявили еще 803 случая коронавируса, 40 человек умерли

За прошедшие сутки, 1 ноября, в Донецкой области выявили 803 случая коронавируса. Кроме того, 1 125 человек выздоровели, а 40 — умерли.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины подтверждают 155 732 заболевших COVID-19. Из них 141 990 пациентов выздоровели, а 4 608 человек умерли.



Продолжают болеть 9 134 человека.

Всего з сутки в Украине выявили 13 531 случай заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране OVID-19 диагностировали у 3 463 872 человек. Из них выздоровели 2 995 727 пациента, а умерли 87 057 человека.