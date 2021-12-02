«ДНР»: Еще 645 заболевших и 40 умерших от ковида за сутки

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявлено 645 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 1 228 человек выздоровели, а 40 умерли.



Об этом сообщил «Минздрав» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 109 771 заболевшего COVID-19. Из этого числа 93 459 человек выздоровели, а 8 366 — умерли.



Продолжат болеть 8 246 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 77 заболевших пневмониями. Из них госпитализировано 43 человека. Всего на лечении находится 1 485 пациентов с пневмониями, из них 926 на кислородной поддержке (+26 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконлтрольных территориях.