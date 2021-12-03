«ДНР» арестовала помощника «министра связи», директор «Феникса» — под подпиской о невыезде

Сотрудники «МГБ» группировки «ДНР» арестовали помощника «министра связи», а директор оператора мобильной связи «Феникс» находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщил основатель незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале.



«У меня нет оснований увязывать в одну цепочку плохую работу "Феникса" и причины ограничения свободы его директора, равно как и помощника министра связи, — но факт есть факт: на днях МГБ приняло такое решение в рамках уголовного дела, о содержании которого можно только догадываться», — написал Ходаковский в пятницу.



При этом он уточнил, что к директору «Феникса» применена «мера пресечения — подписка», к помощнику «министра связи» — содержание под стражей.



Других подробностей Ходаковский не сообщил.