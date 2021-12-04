Более 13 тысячи человек заболели и 436 умерли от COVID-19

За минувшие сутки, 3 декабря, в Украине зафиксировали 13 206 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 22 765 человек выздоровели, 436 — умерли от осложнений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.



Среди новых случаев заболевания — 1196 детей и 200 медработников. 2 764 человека были госпитализированы.



За сутки 216 129 человек были вакцинированы против COVID-19 (первую дозу получили 75 557 человек, полностью иммунизированы — 140 572 человека).



За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 3 490 855 человек, из которых 3 041 385 человек выздоровели, летальных исходов — 88 002.



С начала вакцинальной кампании привито 13 685 627 человек.