У Путина исключили предложение Байдену присоединиться к Нормандскому формату

Президент России Владимир Путин на переговорах во вторник не планирует предлагать президенту США Джо Байдену присоединиться к Нормандскому формату урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.



«Вряд ли он [Байден] получит от президента Путина такое предложение. Это самодостаточный формат», — приводит слова Пескова ТАСС.



Представитель Кремля считает, что эффективность Нормандского формата «весьма и весьма скромна» из-за того, что Украина якобы не выполняет Минские соглашения.



Песков подчеркнул, что до сих пор Франция и Германия считали, «что это самодостаточный формат». «Нет никакой необходимости в его расширении», — резюмировал он.

В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.



Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря по видеосвязи в закрытом режиме. Тема Украины станет одной из центральных.



