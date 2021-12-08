В Майорске от обстрела пострадал частный дом

К утру среды, 8 декабря, на Донбассе незаконные вооруженные формирования шесть раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Из шести обстрелов одно было с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



В направлении Майорского боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Под обстрел попали окрестности населенного пункта, в результате чего поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет.



В сторону Новоалександровки стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Пивденного применили минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие. В районе Нью-Йорка украинские позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Прицепилевки – из автоматических станковых и подствольных гранатометов.



В незаконных вооруженных формированиях, в свою очередь, заявили о нескольких обстрелах Горловки из крупнокалиберных минометов (120 мм) и гранатометов.