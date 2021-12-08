Полиция задержала две группы, которые подделывали ковид-сертификаты в Донецкой области

В Донецкой области полиция задержала подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации от ковида.



Одна группа действовала на территории поселка Никольское, другая – в Мариуполе, сообщает полиция Донецкой области. Медицинские работники продавали поддельные сертификаты о вакцинации с внесением информации в электронную систему здравоохранения.



В Мариуполе – четверо подозреваемых, среди которых трое медиков. Четвертый был посредником, который предлагал продать сертификат за 300-600 гривен.



Во время обыска полиция обнаружила более 100 тысяч гривен у одного из фигурантов дела.



В поселке Никольское двое женщин занимались подделкой сертификатов. Стоимость их услуг составляла от 500 до 2000 гривен.



Оба факту стали поводом для открытия уголовных производств. Однако эти производства ссылаются не только на статью 358 Уголовного кодекса Украины о подделке документов, но и на часть 2 статьи 361 о вмешательстве в работу автоматизированных систем. Причиной стало то, что ложные данные вносились в национальные электронные базы о вакцинации в Украине.