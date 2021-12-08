На Луганщине открыли уголовное дело из-за поддельного COVID-сертификата

В Луганской области полицейские открыли уголовное производство по факту использования поддельного сертификата о вакцинации против COVID-19. Об это сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.



Во вторник, 7 декабря, в одном из магазинов поселка Троицкое 55-летняя местная жительница предъявила полицейскому международное свидетельство о вакцинации с признаками подделки.



Полицейские выяснили у женщины, что она купила поддельный сертификат за 300 гривен у неизвестного мужчины в Купянске. Правоохранители разыскивают мошенника.



Уголовное дело открыто по статье 358 Уголовного кодекса Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов». Наказанием может быть, как штраф, так и ограничение свободы на срок до 2 лет.