Прорывался через блокпост: Под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю

На одном из блокпостов под Мариуполем нацгвардейцы из состава Объединенных сил были вынуждены применить огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.



Инцидент произошел 8 декабря. На стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet, но водитель пытался прорваться через блокпост.



«Водитель, находившийся с явными признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев по осмотру и предпринял попытку прорыва через блокпост. На упреждающий выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим для остановки автомобиля, согласно статье 18 Закона Украины "О Национальной гвардии Украины", военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса», — говорится в сообщении.



Нарушителем оказался 39-летний житель Донетчины, его задержали.



Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского районного управления полиции.