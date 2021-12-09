На Луганщине выявили еще 146 случаев ковида, умерли 6 человек

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтвердили 146 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще шестеро больных. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.



Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 установили у 58 324 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 52 053 человека, умерли — 2 070 человек.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 285 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 37,3 (при пороговом уровне — 60).

С 7 декабря Луганская область находится в «желтой» зоне карантина.



За минувшие сутки в Украине выявили 12 376 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 532 357 человек. Из них выздоровели 3 133 970 пациентов, а умерли 89 901 человек.