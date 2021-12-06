Донецкая, Луганская области и еще 7 регионов возвращаются в «желтую» зону карантина

Дявять регионов Украины покидают «красную» зону эпидемической опасности и переходят в «желтую» зону. Такое решение приняла госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.



Так, с 00 часов 00 минут 7 декабря «красный» уровень эпидемической опасности отменяется на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровненской, Херсонской областей и города Киева.



Вместе с тем с 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие ужесточение ограничений в «желтых» зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общепита и спортзалов будет разрешена только при наличии у 100% персонала и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

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