Коронавирус на Донетчине: 574 новых случая за сутки

В Донецкой области за минувшие сутки выявили 574 заболевших коронавирусом. Кроме того, 757 человек выздоровели, а 34 — умерли.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 159 864 заболевших COVID-19. Из них 147 273 пациента выздоровели, а 4 796 человек умерли.

С 7 декабря Донецкая область покинула «красную» зону карантина.



За минувшие сутки в Украине выявили 12 376 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 532 357 человек. Из них выздоровели 3 133 970 пациентов, а умерли 89 901 человек.