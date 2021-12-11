«Большая семерка» проведет встречу в связи с возможной эскалацией РФ в Украине

Создать единый фронт «большой семерки» против политики России в отношении Украины будет одной из задач встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7, заявила журналистам министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«То, о чем пойдет речь на встрече G7 в эти выходные — это демонстрация единства крупнейших экономик-единомышленников в том, что наша позиция против агрессии, против агрессии в отношении Украины будет исключительно сильна», — сказала дипломат.



Она подчеркнула: «Что мы должны сделать, так это удержать Россию от таких действий».



Трасс ранее сообщила, что перед встречей глав МИД «семерки» обсудила вопросы, касающиеся поддержки Украины, с госсекретарем США Энтони Блинкеном.



«Перед G7 и вслед за успешным "Саммитом за демократию" встретилась в Ливерпуле с госсекретарем Блинкеном. Мы обсудили: поддержку Украины перед лицом российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение (действий — ИФ) Ирана по получению ядерного оружия», — написала министр в своем твиттере.



Ранее СМИ сообщали, что на встрече глав МИД G7 будут осуждаться вопросы, касающиеся политики России в отношении Украины и так называемой угрозы возможного российского «вторжения».



Встреча запланирована на 11-12 декабря в Ливерпуле.