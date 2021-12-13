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С января тысячу гривен за вакцинацию можно будет потратить на лекарства

13 декабря 2021, 16:37

С января тысячу гривен за вакцинацию можно будет потратить на лекарства

В январе 2022 года перечень товаров и услуг, которые можно будет приобрести на 1 тысячу гривен, предоставленных государством каждому украинцу, получившему полный курс прививок от коронавируса, будет расширен лекарствами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленского во время селекторного совещания.

«С 19 декабря полностью вакцинированным украинцам будет начислена одна тысяча гривен. Они смогут потратить эти средства на направления, наиболее пострадавшие от пандемии, — записаться в спортзал, пойти в кинотеатр, музей или на концерт, купить билет на поезд или самолет, приобрести книги. В то же время, прислушавшись к пожеланиям наших граждан преклонного возраста, для которых важна поддержка здоровья, в частности в условиях пандемии, было принято решение добавить к перечню доступных товаров еще и лекарства», — приводит слова Зеленского пресс-служба главы государства.

Он выразил убеждение, что такой шаг увеличит количество прививок против COVID-19 среди пожилых людей, а также будет способствовать лечению и профилактике других заболеваний.

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