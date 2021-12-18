РФ о гарантиях ненападения на Украину: «Дали еще в Будапештском меморандуме»

В Москве не видят смысла давать дополнительные гарантии ненападения на Украину и считают неуместными требования США и НАТО к России по «некоторым мерам» на ее территории.



Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.



Говоря о том, готова ли Москва дать гарантии ненападения на Украину в ответ на свои требования о нерасширении НАТО, замминистра сказал, что запросы Запада «неуместны, вызывают естественное отторжение как по существу, так и по форме».



Он также добавил, что никаких дополнительных гарантий безопасности от РФ не просят, ведь Россия их уже предостаила, подписал Будапештский меморандум.



«Но в Будапештском меморандуме нет ни слова ни о госпереворотах в Украине и дальнейших действиях, ни о возможности заключать частью населения, которая на тот момент проживала в пределах Украины, о том, стоит ли продолжать жить там, или нужно вернуться в состав Российской Федерации», — сказал Рябков.



По его мнению, «Киев при попустительстве западных покровителей» переворачивает смысл Будапештского меморандума.

Согласно Будапештскому меморандуму, Россия, США и Великобритания обязались гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.



Сейчас Россия проводит гибридную агрессию против Украины на Донбассе. При этом в РФ не признают, что являются стороной конфликта на востоке Украины, а Революцию Достоинства и смену власти в Украине после бегства президента Виктора Януковича называют государственным переворотом.