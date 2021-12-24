С Антоненко сняли электронный браслет

Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерану АТО Андрею Антоненко в виде ночного домашнего ареста до 24 февраля. При этом суд разрешил снять с него электронный браслет. Об этом сообщает «Укринформ».



«Суд принял: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток — с 23:00 по 6:00. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца — по 24 февраля 2022 включительно», — проинформировала председательствующая судья Оксана Голуб.



Адвокат Антоненко Дмитрий Круговой уточнил, что суд снял с Антоненко электронное средство контроля и изменил ему место отбывания домашнего ареста, поскольку, по словам защитника, Антоненко сменил место жительства.



Также суд продлил ночной домашний арест для другой обвиняемой по этому делу — Юлии Кузьменко (до 24 февраля), и продлил срок действия обязанностей для еще одной обвиняемой по этому делу — Они Дугарь (также до 24 февраля).



После этого суд отложил рассмотрение этого дела до 21 января.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.



Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто троим: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.



25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.