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«Давайте беречь чувство единения»: Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством

25 декабря 2021, 15:58

«Давайте беречь чувство единения»: Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством, которое они отмечают сегодня, 25 декабря. Видеопоздравление опубликовала пресс-служба главы государства.

«В эти дни миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших добродетелей — любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью — Украину!», — сказал Зеленский.

Президент призвал беречь единение и верить в лучшее «завтра».

«В эти дни мы забываем обо всем плохом, прощаем друг другу обиды, верим в завтра, что наполнено согласием, гармонией и миром. Давайте будем искренни в наших стремлениях не только раз в год, и тогда это обязательно наступит. Давайте беречь то невероятное чувство единения, которое царит в наших семьях и в наших сердцах, ежедневно», — сказал Владимир Зеленский.
 

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