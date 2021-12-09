Зеленский поговорил по телефону с Байденом

Завершился почти полуторачасовой телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом в прямом эфире телеканала «1+1» рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



Ермак указал, что в беседе с Зеленским Байден подчеркнул, что решение о вступлении страны в НАТО стоит исключительно за украинским народом и самим Альянсом. Также американский президент пообещал украинскому, что в случае агрессивных действий со стороны России США предоставят Украине помощь.

Также стало известно, что переговоры начались позже запланированного — разговор американского и украинского президентов стартовал в 20:34 вместо 19:30, как сообщалось накануне.



Позже президент Владимир Зеленский у себя в Twitter сообщил, что Байден ознакомил его с содержанием переговоров с Путиным. Кроме того, президенты обсудили реформы в Украине.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся по итогам видеоконференции президентов США и России Байдена и Путина.



В ходе разговора Байден предупредил президента Путина о том, что в случае военной эскалации с Украиной против РФ последуют, в частности, серьезные экономические меры.



В Кремле опубликовали свою версию итогов переговоров.