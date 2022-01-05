Нескольким городам неподконтрольной Луганщины восстановили водоснабжение

В Луганской области работники закончили ремонт на магистральном водопроводе Попаснянского водоканала. Водоснабжение возобновлено сегодня, 5 января, в 6 часов утра, сообщают в пресс-службе Луганской областной госадминистрации.



Ранее, 3 января, из-за порыва в районе населенного пункта Золотое была временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию Луганской области. Ремонтные работы смогли начать после получения военными договоренностей о соблюдении режима «тишины».



Пока подача воды был сокращена, в нескольких городах на подконтрольной группировке «ЛНР» территории использовали резервы и организовали подвоз воды.