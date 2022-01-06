Шмыгаль и Боррель договорились провести Совет ассоциации Украина-ЕС в апреле

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС в апреле. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Премьер-министр отметил, что в контексте запланированной встречи Украина сосредоточится на работе по присоединению к европейской энергетической сети ENTSO-Е, единой зоне платежей SEPA и внедрению Европейского зеленого курса. Также Шмыгаль подчеркнул важность запуска шестой программы макрофинансовой помощи.



Во время встречи Боррель и Шмыгаль обсудили вопросы безопасности, скопления российских войск на границе с Украиной и угрозу российского вторжения.



Премьер-министр отметил, что Украина ценит готовность ЕС быстро реагировать на дальнейшую военную агрессию РФ, в частности — введением новых экономических санкций.



«В эти дни очень важно увидеть активную позицию руководителей институтов ЕС и друзей Украины... На так называемые предложения по безопасности, сделанные Кремлем, должен быть единый ответ. Трансатлантическое единство является залогом крепкой поддержки Украины», — подчеркнул Шмыгаль.



Также он поблагодарил Жозепа Борреля за его личную поддержку в потенциальном развертывании военно-консультативной и учебной миссии Европейского Союза в Украине в 2022 году.