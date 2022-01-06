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На Донетчине полиция выявила более 300 нарушений с COVID-документами на транспорте

06 января 2022, 21:50

На Донетчине полиция выявила более 300 нарушений с COVID-документами на транспорте

За 2,5 месяца полицейские Донетчины зафиксировали 335 нарушений с COVID-документами во время пассажирских перевозок, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«С 21 октября 2021 года подразделения полиции Донетчины провели проверку более 8600 регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок. В частности, обращали внимание на наличие у водителей и пассажиров документов о вакцинации, соответствующего сертификата или отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста», — говорится в сообщении.

Кроме того, полиция проверила более 13 000 ковид-сертификатов. По фактам подделки документов о вакцинации или ПЦР-тестов открыто 18 уголовных производств (ст. 358 Уголовного кодекса Украины), из них семь направлены в суд.

Как сообщается, всего с начала пандемии полицейские составили 4 589 административных протоколов по ч.1 ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). За отсутствие защитных масок в общественных местах и в транспорте вынесено 22 390 постановлений о нарушениях.

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