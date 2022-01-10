«ЛНР» оштрафовала местного жителя на 7 миллионов рублей за контрабанду пенсий

Жителя подконтрольной группировке «ЛНР» Лутугинского района оштрафовали на 7,2 миллиона рублей (2,5 миллиона гривен )за контрабанду пенсий. Об этом сообщил «председатель государственного таможенного комитета ЛНР» Юрий Афанасьевский, передает «ЛИЦ».



По его словам, житель Лутугинского района отправился на подконтрольную украинской власти территорию с банковскими картами местных пенсионеров. После обналичивания мужчина решил ввезти полученные деньги через территорию России. В результате на таможенном посту «Изварино» деньги в сумме примерно миллион гривен, а также банковские карты были изъяты «таможенниками ЛНР».



В отношении лутугинца возбждено «уголовное дело» за контрабанду денежных средств. «Краснодонский горрайсуд ЛНР» вынес приговор, согласно которому владельцы банковских карт получат их и полагающиеся суммы. Правонарушителю же вынесли штраф в сумме 7,2 миллиона рублей, что соответствует 4-кратной сумме незаконно перемещенных денег.



Афанасьевский уточнил, что деньги и банковские карты уже получены примерно 70 пенсионерами.