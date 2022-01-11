Если не вакцинируются от COVID-19: На Донетчине могут отстранить от работы 20% медиков

Согласно приказу Минздрава Украины, который вступает в силу с 31 января, все медработники должны быть вакцинированы против коронавируса. Медиков, которые не выполнят это требование, отстранят от работы. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге во вторник.



Он отметил, что всего в учреждениях здравоохранения области работают чуть более 30 тысяч медиков. На сегодня одной или двумя дозами вакцинировано 80% медперсонала.



«Если медработники не выполнят приказ министерства здравоохранения и не будут вакцинированы от COVID-19, они также будут отстранены, как и другие работники девяти категорий, которые внесены в перечень обязательных прививок от коронавируса», — сказал Педенко.



В целом по области, сообщил представитель обздрава, две дозы вакцины получили 561 977 человек, что составляет 30,85% населения.



«Показатель низкий, чтобы говорить о том, что мы можем преодолеть эту эпидемию», — констатировал Александр Педенко.



Он добавил, что сейчас в области есть в наличии вакцины Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca. Минздравом разрешено проведение бустерной дозы для лиц старше 18 лет, если у них есть полный курс прививок и интервал от 6 до 9 месяцев от предыдущей дозы вакцины. Бустерную дозу можно получить в пунктах и центрах вакцинации от COVID-19.