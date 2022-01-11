Суд в Чехии в три раза сократил срок наемнику «ДНР»

Апелляционный суд Праги изменил приговор Лукашу Новачеку, который ранее был приговорен к 20 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе. Об этом сообщает «Чешское радио».



Срок тюремного заключения был снижен до шести лет, поскольку суд счел недоказанным, что житель Карловарского края принимал участие в боевых действиях.



Новачек был признан виновным в участии в действиях организованной преступной группировки, но не в терроризме, что карается в Чехии лишением свободы сроком до 26 лет.



Сам осужденный признался, что в июне 2015 года выезжал на восток Украины. При этом он отрицает свое участие в военных действиях. По версии Новачека, в Донецк он приехал к девушке, с которой познакомился по интернету, после чего ее знакомые предложили ему вступить в так называемую «армию» «ДНР». Новачек утверждает, что занимал там гражданскую должность повара ради заработка.