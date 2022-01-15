На Донетчине завершили реконструкцию 130-летней усадьбы Бантыша

Усадьба Василия Бантыша после реконструкции. Фото: «Суспільне Донбас»

В Камышевахе под Краматорском завершили реконструкцию усадьбы помещика и общественного деятеля Василия Бантыша. Дом был построен более 130 лет назад, и сейчас является культурным наследием поселка. Об этом рассказала пресс-секретарь регионального ландшафтного парка «Краматорский» Александра Кале, передает «Суспільне».



По ее словам, история усадьбы начинается еще в 19 веке. В последние годы здание находилось в заброшенном состоянии, но теперь здесь восстановлены фундамент, опорные конструкции и фасад. Восстановление продолжалось три года в рамках программы «Большое строительство».



«Мы очень хотели сохранить оригинальный кессонный потолок — это типичное решение для того времени, но после инженерного обследования выяснилось, что это невозможно. Древесина полностью разрушена и не пригодна к эксплуатации», — пояснила Александра Кале.

Вид усадьбы в 2011 году, до реконструкции. Фото: Мария Гречко

Краевед Виктор Иванов рассказал, что имение, которому более 130 лет, не является историческим памятником. Точных данных о дате его застройки и месте захоронения владельца нет. В то же время существует легенда, что на территории есть семейный склеп, где похоронен Василий Бантыш. И при этом точно известно, что семья этого помещика и общественного деятеля походит из молдавского рода. На территории тогдашней Харьковской и Екатеринославской губернии Бантыши были крупными землевладельцами.



«Само имение принадлежало Хлоповым, крупным землевладельцам села Райское, что за Дружковкой. Дочь одного из Хлоповых вышла замуж за Бантыша и унаследовала эти земли. Впоследствии она передала их в наследство двум своим сыновьям Василию и Федору. В имении осел Василий Бантыш», — рассказал Виктор Иванов.



После смерти владельца имение перешло в собственность коммуны «Кронштадт», а впоследствии стало детским приютом.



Теперь, после реконструкции здания, планируется, что одна из четырех восстановленных комнат будет посвящена истории семьи Бантышей. Также краеведы обещают включить усадьбу в туристический маршрут.