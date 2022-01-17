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Минобороны изменит правила воинского учета женщин и не будет штрафовать в этом году

17 января 2022, 15:00

Минобороны изменит правила воинского учета женщин и не будет штрафовать в этом году

В министерстве обороны Украины заявили о планах упростить порядок постановки на воинский учет женщин. Разъяснения по данному вопросу озвучила замминистра Анна Маляр.

Она подчеркнула, что переходный период займет весь 2022 год.

«Прямо сейчас женщинам не надо идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы», — уточнила Маляр.

По ее словам, в ведомстве работают над тем, чтобы упростить порядок постановки на воинский учет, а также изучают вопрос, касающийся приоритетности профессий, смежных с воинско-учетными специальностями.

Маляр отметила, что упрощение постановки на учет должно коснуться не только женщин, но и мужчин. В данном случае речь идет о цифровизации «процессов, которые технически возможно перевести в онлайн».

«Штрафов в текущем году не будет. Данный вопрос изучают на предмет возможных изменений», — заявила замминистра.

Она заверила, что о всех грядущих изменениях Минобороны обязательно проинформирует украинских граждан.

Министерство обороны в декабре 2021 года своим приказом расширило список специальностей и профессий, предусматривающий постановку женщин на воинский учет.

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