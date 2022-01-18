«ЛНР»: 11 умерших от COVID-19 за три дня

За минувшие сутки, 17 января, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом.



Выздоровели 43 пациента. За последние 3 дня умерли от осложнений 11 ранее заболевших.



Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 21 981 случай COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 18 438 человек, а 3125 человек умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.