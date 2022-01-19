Коронавирус на Луганщине обнаружили еще у 215 человек, двое умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 215 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще двое больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Большинство заболевших ковидом за сутки обнаружено в Северодонецке (48), Троицком (23) и Лисичанске (22).



За все время исследований в области диагноз COVID-19 выявлен в 61 173 случаях. Из них 57 530 человек выздоровели, 2 245 человек умерли.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 181 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 27,4 (при пороговом уровне — 60).

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